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Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağdı

6 saat önce

Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağdıKARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağdı

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Safranbolu'da 1200 rakımlı Sarıçiçek mevkiinde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Vatandaşlar, araçlarıyla gelerek cep telefonlarıyla mevsimin ilk kar yağışını ölümsüzleştirdi. 1900 rakımlı Keltepe mevkiinde de kar kalınlığı 7 santimetreye ulaştı.

Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağdı

Safranbolu, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 01:25 Kaynak: DHA
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