Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağdı
6 saat önce
Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağdıKARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 01:25 Kaynak: DHA
Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağdı
KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
Safranbolu'da 1200 rakımlı Sarıçiçek mevkiinde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Vatandaşlar, araçlarıyla gelerek cep telefonlarıyla mevsimin ilk kar yağışını ölümsüzleştirdi. 1900 rakımlı Keltepe mevkiinde de kar kalınlığı 7 santimetreye ulaştı.
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