Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor.
İl merkezi ve ilçelerde perşembe akşamı başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
Kar yağışıyla Karabük- Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi ve ilçelerin yüksek kesimleri beyaza büründü.
Ayrıca Karabük-Bartın karayolunun Ahmetusta Geçidi ve Beştepeler mevkisinde sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler ilerlemekte zorlandı.
Öte yandan Karabük-Bartın ve D-100 kara yolunda önlem alan trafik ve karayolları ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA
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