Karabük'ün yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı

Karabük 'te iki gündür kent genelinde yağmur yağışı aralıksız devam ederken, yüksek kesimler ise kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

İstanbul ve 9 il için sağanak yağmur, 6 il için de yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı