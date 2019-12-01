Son Dakika Haberleri: Karabük'ün yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı
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Karabük'ün yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı

6 saat önce

Karabük'te iki gündür kent genelinde yağmur yağışı aralıksız devam ederken, yüksek kesimler ise kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

Karabük'ün yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı, System.String[]

Karabük'te iki gündür kent genelinde yağmur yağışı aralıksız devam ederken, yüksek kesimler ise kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.


Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan Sarıçiçek mevkisinde gece yarısı başlayan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Mevsimin ilk kar yağışının düştüğü bölgede kar kalınlığı 5 santimetreye ulaşırken, Keltepe mevkisinde ise 7-8 santimetreyi buldu. - KARABÜK

Safranbolu, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 03:11 Kaynak: İHA
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