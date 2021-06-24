Karabük Üniversitesi, dünyanın en iyi genç üniversiteleri arasına girdi

Karabük Üniversitesinin (KBÜ) Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan genç üniversiteler dünya sıralamasında 251-300 bandında yer alarak büyük başarıya imza attığı bildirildi.

Karabük Üniversitesinin (KBÜ) Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan genç üniversiteler dünya sıralamasında 251-300 bandında yer alarak büyük başarıya imza attığı bildirildi. KBÜ'den yapılan açıklamada, dünya genelinde 50 yaşın altındaki üniversiteleri eğitim kalitesi, bilimsel araştırmaları, bibliyografik atıfları, uluslararası görünürlüğü ve endüstriyel gelirlerine göre ele alan THE'nin, en iyi genç üniversiteler sıralamasını resmi internet sitesinden açıkladığı anımsatıldı. KBÜ'nün, yükselen genç üniversitelerin performanslarını dikkate almayı hedefleyen THE genç üniversiteler sıralamasında 251-300 bandında yer alarak büyük başarıya imza attığı vurgulanan açıklamada, "Karabük Üniversitesi ayrıca, sıralamaya girebilen ülkemizdeki devlet üniversiteleri arasında 1. sırada yer aldı." ifadesi kullanıldı.

Karabük, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Karabük Üniversitesi, dünyanın en iyi genç üniversiteleri arasına girdi - Son Dakika

Son Dakika

Yaz dizisiyle tanındı ama Z kuşağı onu epeydir biliyor! Serra Arıtürk'ün eski sevgilisi ünlü bir Youtuber

'Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?' anketi yapıldı! Başkan Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım'a fark attı

Tekneden tekneye atlamak isterken deniz düşen adam, yaşamını yitirdi

Vinçten düşen Burak, 400 TL için canından olmuş! Ekmeğinin peşindeydi

Eljif'in menajeri, Aziz Yıldırım hakkında olay bir paylaşım yaptı: Beni p*ç gibi kapıda bıraktınız

Erdoğan, vekillerden 2 talepte bulundu: Yeni anayasa sürecine sahip çıkın, sık sık vatandaşla bir araya gelin

Kovid-19 teşhisini 10 saniyede yapan yerli test kullanıma sunuldu

Efsane sahneyi canlandıran ikili, denizin ortasında dakikalarca öpüştü