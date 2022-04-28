Karabük Üniversitesi, dünyanın önemli sıralama kuruluşunun listesinde yer aldı - Son Dakika
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Karabük Üniversitesi, dünyanın önemli sıralama kuruluşunun listesinde yer aldı

28.04.2022 17:06
Karabük Üniversitesi, dünyanın önemli sıralama kuruluşunun listesinde yer aldı

Karabük Üniversitesi (KBÜ), dünyanın önemli sıralama kuruluşlarından Times Higher Education (THE) 2022 Impact Ranking (Etki Sıralaması) listesine girdi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ), dünyanın önemli sıralama kuruluşlarından Times Higher Education (THE) 2022 Impact Ranking (Etki Sıralaması) listesine girdi.

Dünya üniversiteleri sıralama kuruluşu THE, 2022 Impact Ranking listesini açıkladı.

Birleşmiş Milletlerin (BM) sürdürülebilir kalkınma hedeflerini temel alan sıralamaya göre Karabük Üniversitesi, 601+ bandında yer almayı başardı.

Bu yıl üniversite etki sıralamasına araştırma, yönetim, sosyal yardım ve öğretim ana başlıklarında 106 ülkeden 1406 kurum dahil edildi.

Karabük Üniversitesi, Türkiye'den 58 üniversitenin girdiği sıralamada devlet üniversiteleri arasında 13. sırada yer aldı.

Rektör Prof. Dr. Refik Polat, AA muhabirine, Türkiye'nin en genç ve en hızlı büyüyen üniversiteleri arasında yer aldıklarını söyledi.

Bir dünya üniversitesi olduklarının altını çizen Polat, "Türkiye'de en çok uluslararası öğrenciye sahip üniversiteyiz. Yeni olmamıza rağmen köklü üniversiteler arasında yerimizi aldık, her geçen gün de büyüyoruz. Dünya sıralamasında ilk 600+ içinde olmak bize gurur verdi. Hedefimiz, daha da yukarılara tırmanmak." diye konuştu.

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Üniversite, Araştırma, Türkiye, Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük Üniversitesi, dünyanın önemli sıralama kuruluşunun listesinde yer aldı - Son Dakika


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