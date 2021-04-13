Karabük Üniversitesi Endonezya'daki 32 üniversiteyle iş birliği protokolü imzaladı - Son Dakika

Karabük Üniversitesi (KBÜ), Endonezya'daki 32 üniversiteyle karşılıklı iş birliğine dayalı ortak konferanslar düzenlemek, ortak yayın ve araştırmalar yapmak, öğrenci hareketliliği personel değişimi konularda anlaşmalarda bulunmak üzere protokol imzaladı.

Çevrimiçi gerçekleştirilen imza törenine KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Endonezya'da bulunan 32 üniversitenin rektörleri ve Endonezya'daki yüksek öğretim kurumlarını bir çatı altında toplayan meslek örgütü ADRI Başkanı Dr. Ahmad Fathoni Rodhli ve üyeleri katıldı.

İki ülke milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende konuşan Dr. Ahmad Fathoni Rodhli, Karabük Üniversitesi ile Endonezya'da bulunan üniversitelerin anlaşma sağlamasından dolayı memnuniyetini dile getirdi.

KBÜ Rektörü Polat ise Türkiye'nin 2015'ten beri Endonezya ile çok daha yakın ilişkileri olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2015'te Endonezya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirdiğini hatırlatan Polat, "Başkan Joko Widodo da 2017'de ülkemizi ziyaret etti. Endonezya üniversiteleri ile her türlü iş birliğine hazırız, bu nedenle bugün sizinle yüksek öğrenim alanında ilişkileri geliştirmek için 32 üniversiteyle protokol imzaladık. Endonezya üniversiteleri ile Karabük Üniversitesi arasındaki iş birliğinin ömür boyu süreceğini ve Türkiye ile Endonezya arasında gelecekteki iş birliği için bir standart oluşturacağını umuyorum." ifadelerini kullandı.

KBÜ Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Öğr. Gör. Oya Çepni Önalan'ın Karabük Üniversitesinin tanıtımına ilişkin sunum gerçekleştirdiği programda, KBÜ İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Çepni de "Saygın Uluslararası Dergilerde Makale Yayınlama" konusunda konferans verdi.