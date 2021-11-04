Karabük Üniversitesi ile Endonezya'daki üniversite arasında iş birliği protokolü - Son Dakika

Karabük Üniversitesi (KBÜ) ile Endonezya'nın Darüsselam Gontor Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar başkanlığında senato salonunda düzenlenen toplantıda, KBÜ dekan ve müdürleri, Endonezya'dan gelen heyete üniversite hakkında sunum gerçekleştirdi.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, daha sonra Darüsselam Gontor Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamid Fahmy Zarkasyi ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Akademik iş birliği dolayısıyla düzenlenen ziyarette, iki üniversite arasında öğrenci ve akademik personel değişimi, ortak araştırma ve yayın, ortak seminer, çalıştay ve diğer eğitim programları dahil olmak üzere bazı ortak projeler düzenlenmesi amacıyla protokol imzalandı.

Polat, ziyaret sonunda konuklarına hediye takdim etti.