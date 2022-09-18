Karabük Üniversitesi Rektörü Polat, İspanya'daki eğitim fuarına katıldı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, İspanya'nın Barcelona şehrinde gerçekleştirilen Uluslararası Eğitim Konferansı ve Fuarı'na katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, uluslararası öğrenci sayısı 11 bini aşan ve Times Higher Education tarafından yayınlanan listeye göre son 3 yıldır dünyanın en iyi ilk 1000 üniversitesi arasında yer alan KBÜ'nün, uluslararası alanda iş birliklerini artırmaya devam ettiği bildirildi.

Yaklaşık 140 ülkeden 6 bin katılımcıyı ağırlayan fuarda Türkiye'den 25 üniversitenin yer aldığı belirtilirken, Rektör Polat ve beraberindeki KBÜ Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Öğretim Görevlisi Oya Çepni Önalan'ın, ziyaretçileri üniversite hakkında bilgilendirip uluslararası eğitimle ilgili merak edilen soruları cevaplandırdığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Polat, "Karabük Üniversitesinin uluslararasılaşmadaki başarı oranı günden güne artıyor. Uluslararası alanda katılımcılar arasında fikir ve deneyimlerin paylaşımına olanak sağlayan fuara katılmak bizim için gurur verici. Bu fuarın, üniversitemizin daha geniş alanlarda tanıtılmasında önemli katkısı olacak. Fuar, Karabük Üniversitesi için çok verimli geçti." ifadelerini kullandı.