Karabük Üniversitesi'nde 3 gün dezenfekte çalışması yapılacak - Son Dakika
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Karabük Üniversitesi'nde 3 gün dezenfekte çalışması yapılacak

41 dakika önce

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) yeni tip korona virüs nedeniyle 3 gün boyunca dezenfekte çalışması yapılacak.

Karabük Üniversitesi'nde 3 gün dezenfekte çalışması yapılacak, System.String[]

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) yeni tip korona virüs nedeniyle 3 gün boyunca dezenfekte çalışması yapılacak.


İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Türkiye'de ilk vakanın görülmesinin ardından kent genelinde dezenfekte çalışmaları ağırlık kazandı. KBÜ tarafından da 3 gün boyunca dezenfekte çalışması yapılacak. Akşam saatlerinde başlayan dezenfekte çalışmaları üç gün devam edecek. - KARABÜK

Çin Halk Cumhuriyeti, Karabük, Türkiye, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 09:46 Kaynak: İHA
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