Karabük Üniversitesi'nde 3 gün dezenfekte çalışması yapılacak - Son Dakika

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) yeni tip korona virüs nedeniyle 3 gün boyunca dezenfekte çalışması yapılacak.



İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Türkiye'de ilk vakanın görülmesinin ardından kent genelinde dezenfekte çalışmaları ağırlık kazandı. KBÜ tarafından da 3 gün boyunca dezenfekte çalışması yapılacak. Akşam saatlerinde başlayan dezenfekte çalışmaları üç gün devam edecek. - KARABÜK