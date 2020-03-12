Karabük Üniversitesi'nde 3 gün dezenfekte çalışması yapılacak - Son Dakika

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Karabük Üniversitesi'nde 3 gün dezenfekte çalışması yapılacak
41 dakika önce
Karabük Üniversitesinde (KBÜ) yeni tip korona virüs nedeniyle 3 gün boyunca dezenfekte çalışması yapılacak.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 09:46 Kaynak: İHA
Karabük Üniversitesinde (KBÜ) yeni tip korona virüs nedeniyle 3 gün boyunca dezenfekte çalışması yapılacak.
İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Türkiye'de ilk vakanın görülmesinin ardından kent genelinde dezenfekte çalışmaları ağırlık kazandı. KBÜ tarafından da 3 gün boyunca dezenfekte çalışması yapılacak. Akşam saatlerinde başlayan dezenfekte çalışmaları üç gün devam edecek. - KARABÜK
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