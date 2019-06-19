Son Dakika Haberleri: Karabük Üniversitesi'nde sağanak ve fırtınadan mezuniyet töreni için kurulan sahne çöktü
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Karabük Üniversitesi'nde sağanak ve fırtınadan mezuniyet töreni için kurulan sahne çöktü

52 dakika önce

- Çöken sahneden detaylar KARABÜK - Karabük Üniversitesi'nde sağanak ve fırtınadan mezuniyet töreni için kurulan sahne çöktü.

- Çöken sahneden detaylar KARABÜK - Karabük Üniversitesi'nde sağanak ve fırtınadan mezuniyet töreni için kurulan sahne çöktü.
Karabük Üniversitesi'nde sağanak ve fırtınadan mezuniyet töreni için kurulan sahne çöktü
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:02 Kaynak: AA
Karabük, Güncel
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