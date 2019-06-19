Karabük Üniversitesi'nde sağanak ve fırtınadan mezuniyet töreni için kurulan sahne çöktü
52 dakika önce
- Çöken sahneden detaylar KARABÜK - Karabük Üniversitesi'nde sağanak ve fırtınadan mezuniyet töreni için kurulan sahne çöktü.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:02 Kaynak: AA
- Çöken sahneden detaylar KARABÜK - Karabük
Üniversitesi'nde sağanak ve fırtınadan mezuniyet töreni için kurulan sahne çöktü.
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