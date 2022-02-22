Karabük Üniversitesi, öğrenci adaylarına tanıtıldı - Son Dakika
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Karabük Üniversitesi, öğrenci adaylarına tanıtıldı

22.02.2022 16:51
Karabük Üniversitesi, öğrenci adaylarına tanıtıldı

Karabük'te bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek ortaöğretim öğrencilerine yönelik Karabük Üniversitesi (KBÜ) tanıtım etkinliği düzenlendi.

Karabük'te bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek ortaöğretim öğrencilerine yönelik Karabük Üniversitesi (KBÜ) tanıtım etkinliği düzenlendi.

KBÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca "Üniversiteye İlk Adım" sloganıyla 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, 12. sınıf öğrencilerinin eğitim hayatlarında doğru tercih yapmalarının sağlanması amaçlanıyor.

Fakülteler, yüksekokullar ve meslek yüksekokullarının ilgili akademik personelleri, programda öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Öğrenciler, daha sonra Mühendislik Fakültesi fuayene alanında kurulan akademik birimlerin ve kulüplerin tanıtıldığı stantları ziyaret ederek detaylı bilgi aldı.

Etkinlik, nostaljik araç müzesi ve kütüphane gezisiyle son buldu.

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15 Temmuz, Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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