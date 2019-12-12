Karabük Üniversitesi Rektörü Polat AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Karabük Üniversitesi Rektörü Polat AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Karabük Üniversitesi Rektörü Polat AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğraf için oy kullandı.

Karabük Üniversitesi Rektörü Polat AA'nın

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğraf için oy kullandı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin, yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Polat, haber kategorisinde Muhammed Said'in " Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın " Harran'da yaşam", spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Hello Brother" isimli fotoğraflarına oy verdi.

Oylamadan sonra değerlendirmede bulunan Polat, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu söyledi.

Seçim yapmanın zor olduğunu belirten Polat, "Herkes kendi içinde o fotoğrafların ne hissettirdiğini düşünerek seçim yapması gerekiyordu. Ben de ona göre seçim yaptım. Seçtiğim 3 fotoğrafa da içimdeki yansıttıkları duyguları hissederek oy verdim." diye konuştu.

Muhammed Said, Halil Fidan, Refik Polat, Karabük, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 09:16 Kaynak: AA
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