Karabük Üniversitesi Rektörü Refik Polat'ın babasının cenazesi defnedildi - Son Dakika
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Karabük Üniversitesi Rektörü Refik Polat'ın babasının cenazesi defnedildi

22.03.2022 19:25
Karabük Üniversitesi Rektörü Refik Polat'ın babasının cenazesi defnedildi

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'ın vefat eden babası Safa Polat, Konya'nın Selçuklu ilçesinde toprağa verildi.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'ın vefat eden babası Safa Polat, Konya'nın Selçuklu ilçesinde toprağa verildi.

Safa Polat'ın naaşı Selçuklu Yazır Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından dualarla Yazır Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine Polat'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Konya Selçuk Üniversitesi Rektörü Metin Aksoy, üniversite mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Cenazeye katılanlar aileye taziyelerini iletti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük Üniversitesi Rektörü Refik Polat'ın babasının cenazesi defnedildi - Son Dakika


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