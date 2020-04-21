"Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi" projesi

Karabük Üniversitesinin (KBÜ) başvuru sahibi olduğu "Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi" projesine ilişkin güdümlü proje desteği sözleşmesi düzenlenen törenle imzalandı.

Sözleşme, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Bartın Valisi Sinan Güner ile Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Genel Müdürü Doç. Dr. Oğuz Fındık tarafından imzalandı.

Bölgedeki üniversite ve sanayi kuruluşlarının aynı ortam içerisinde araştırma, geliştirme ve inovasyon çalışmaları yapabilmesi, katma değerli ürünlerin ortaya çıkarılması, bilgi ve teknoloji transferi gerçekleştirebilmesi için uygun fiziki alanların oluşturulması amacıyla ön çalışmaları başlatılan projenin geliştirme çalışmaları 2018 yılında tamamlanmıştı.

Proje geliştirme çalışmalarını takiben 2019 yılında Karabük Üniversitesi tarafından proje başvurusu sunuldu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın onayını müteakip sözleşme imzalandı.

Proje ile Karabük Üniversitesi kampüsünde bulunan ve brüt alanı 2 bin 139 metrekare olan binanın teknoloji geliştirme bölgesi (TEKNOPARK) haline dönüştürülmesi; yatırımcıların, üniversite öğrencilerinin ve akademisyenlerinin Ar-Ge yapabilecekleri alanların ve Ar-Ge odaklı ekosistemin oluşturulması, kümelenmenin sağlanması, teknolojik dışa bağımlılığın en aza indirilmesi, kuluçka merkezleri ile Ar-Ge, sanayi ve demir-çelik sektöründe istihdamın arttırılması hedefleniyor.

Toplam 3 milyon 999 bin 713 lira bütçeli proje için BAKKA tarafından 2 milyon 999 bin 713 lira hibe desteği verilecek.