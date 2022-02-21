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Karabük Üniversitesinde "Sudan Bağımsızlık Günü" etkinliği - Son Dakika

Karabük Üniversitesinde "Sudan Bağımsızlık Günü" etkinliği

21.02.2022 17:43
Karabük Üniversitesinde "Sudan Bağımsızlık Günü" etkinliği

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) Sudanlı öğrenciler tarafından "Sudan Bağımsızlık Günü" etkinliği düzenlendi.

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) Sudanlı öğrenciler tarafından "Sudan Bağımsızlık Günü" etkinliği düzenlendi.

KBÜ'den yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, Sudan'ın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Nura Osman Suleiman, Askeri Ataşe Adil Ismail Elfaki ve Ataşe Adam Idris, KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İzzet Açar ile KBÜ'de eğitim gören Sudanlı öğrenciler katıldı.

Etkinlikte Sudan'a özgü kıyafet ve hediyelik eşyalar sergilendi, yöresel yemekler ikram edildi.

Ülkelerinin gelenek ve göreneklerini tanıtan Sudanlı öğrenciler, şarkılar eşliğinde dans gösterisi sundu. Yöresel düğün merasimlerinin sergilendiği kısma izleyiciler de eşlik etti.

Programa telekonferans yoluyla katılan Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Türkiye ile Sudan arasında geçmişten bugüne uzanan sevgi bağı ve kardeşlik olduğunu vurguladı.

Rektör Yardımcısı Açar da Türkiye'de en fazla uluslararası öğrenciye ev sahipliği yaptıklarını belirterek, "Uluslararası öğrencilerimiz bize renk katıyorlar. Öğrencilerimize kaliteli şekilde eğitim vererek onların ülkelerine döndüklerinde faydalı birer birey olmalarını istiyoruz. Bağımsızlık gününüzü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Etkinlik, yabancı öğrencilerin oluşturduğu koronun Sudan müziklerini seslendirmesiyle sona erdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük Üniversitesinde 'Sudan Bağımsızlık Günü' etkinliği - Son Dakika


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