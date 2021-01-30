Karabük Üniversitesinde, unutulan geleneksel oyunlar heykellerle canlandırılıyor - Son Dakika

Karabük Üniversitesinde, unutulan geleneksel oyunlar heykellerle canlandırılıyor

30.01.2021 11:33
Karabük Üniversitesinde, unutulan geleneksel oyunlar heykellerle canlandırılıyor, System.String[]

Karabük Üniversitesinde (KBÜ), teknolojinin yaygın olmadığı dönemlerde sokakta oynanan ve artık "geleneksel" olarak tanımlanan oyunlar, heykellerle canlandırılarak gelecek kuşaklara aktarılıyor.

Karabük Üniversitesinde (KBÜ), teknolojinin yaygın olmadığı dönemlerde sokakta oynanan ve artık "geleneksel" olarak tanımlanan oyunlar, heykellerle canlandırılarak gelecek kuşaklara aktarılıyor.

KBÜ tarafından Demir ve Çelik Kampüsü'nde yer alan Açık Hava Müzesi alanında, "birdirbir", "körebe", "seksek", "yağ satarım bal satarım", "misket", "uzun eşek", "ip atlama" ve "tahterevalli" gibi eskiden sokaklarda oynanan geleneksel oyunlar heykellerle canlandırıldı.

Oyunlar hakkında bilgilerin de yer aldığı alana gelerek heykelleri inceleyen gençler, unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarını öğrenirken, orta yaş ve üstü olanlar da anılarını tazeliyor.

"Yabancı öğrenciler de Türk kültürünü öğreniyor"

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, AA muhabirine, 10 bini yabancı 55 bine yakın öğrencileri olduğunu söyledi.

Polat, "Uluslararası ve Türk öğrenciler için unutulan Türk oyunlarını simgeleyen oyun grupları yaptık, üniversitemizde sergiliyoruz. Birdirbirinden, tahterevallisinden, körebesine kadar... Öğrenciler 'Bunlar neymiş?' diye gelip bakıyor ve fikir sahibi oluyor." dedi.

Eğitim ve öğretimin yanı sıra öğrencilerin sosyal hayatını düşündüklerini belirten Polat, "Alanda bitki heykellerimiz var. Arka tarafta metal heykellerimiz var. Eski araçların sergilendiği müzemiz var. Burasını bir kültür parka dönüştürmüş bulunuyoruz. Oyun heykelleri de bunun bir parçası durumunda." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından önce hafta sonları alanı 6-7 bin kişinin ziyaret ettiğini anlatan Polat, " Çad'dan bine yakın öğrencimiz var. Neredeyse bizim kültürümüzle yoğrulmaya başladılar. Bu da bize çok büyük keyif veriyor. Türk kültürünü, Türk örf ve adetlerini, yemeklerini öğrenerek ülkelerine dönecekler." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Karabük Üniversitesinde, unutulan geleneksel oyunlar heykellerle canlandırılıyor - Son Dakika


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