Karabük Üniversitesinde uygulamalı bölümlerde yüz yüze eğitim başladı - Son Dakika

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzaktan eğitim yapılan bazı uygulamalı bölümlerde yüz yüze eğitimin başladığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, KBÜ Senatosu tarafından alınan karar doğrultusunda üniversitede ilk yüz yüze uygulamalı eğitimin Diş Hekimliği Fakültesi tarafından başlatıldığı belirtildi.

Üçüncü sınıf öğrencilerinin Protetik Diş Tedavisi 2, Endodonti 2 ve Diş Hastalıkları ve Tedavisi 2 derslerini laboratuvar ortamında yüz yüze yapmaya başladığı vurgulanan açıklamada, "Kampüse giriş yapmadan 72 saat içinde Kovid-19 testlerini yaptırarak derse gelen öğrenciler, 100 kişi kapasiteli laboratuvarda 50 kişi ile sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak ilk derslerini tamamladı." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İzzet Açar, öğrencileri tekrar kampüste görmekten mutluluk duyduğunu vurguladı.

Açar, şu ifadeleri kullandı:

"Karabük Üniversitesi, yükseköğretimin dijital dönüşüm hedefi doğrultusunda çalışmalarını 2019-2020 bahar yarı yılı itibariyle yoğunlaştırarak devam etmekteydi. Pandemi öncesinde yapmış olduğumuz çalışmalar online eğitim sürecimizin sıkıntısız bir şekilde geçirmesine katkıda bulundu. Ancak bazı bölümlerimizin zorunlu uygulamalı eğitimlerinin olması sebebiyle öğrencilerimizi yüz yüze eğitim almaları için kampüse çağırdık. Gerekli önlemler alınarak kampüste bugün başlattığımız yüz yüze uygulamalı eğitimler, öğrencilerimizin seyreltilmiş sınıflarda her türlü tedbir ve hijyen koşulları sağlanarak yürütülmekte olup çevrimiçi eğitim de devam etmektedir."