Karabük Üniversitesinden Girişimcilik Başarısı
1 saat önce
Karabük Üniversitesi (KBÜ) öğrencileri, "Türk Sanayicileri ve İş adamları Derneğince (TÜSİAD) düzenlenen "Bu Gençlikte İş Var!" yarışmasında "TÜSİAD Girişimcilik Bayrağı"nı kazandı.
Karabük
Üniversitesi (KBÜ) öğrencileri, "Türk Sanayicileri ve İş adamları Derneğince (TÜSİAD) düzenlenen "Bu Gençlikte İş Var!" yarışmasında "TÜSİAD Girişimcilik Bayrağı"nı kazandı.
Üniversiteden yapılan açıklamada, KBÜ'nün, "Girişimcilik Kampı"na en çok öğrenci gönderen üniversiteler arasında olduğu belirtildi.
2011'den bu yana yapılan yarışmanın 2019 dönemi final programının açıklandığı aktarılan açıklamada, "Toplamda 5'i yurt dışından olmak üzere 81 şehirden ve 178 üniversiteden 2 bin 990 öğrencinin, bin 118 iş fikri ile başvurduğu yarışmada Karabük Üniversitesi, 101 öğrencinin katılmaya hak kazandığı 'Girişimcilik Kampı'nda 'TÜSİAD Girişimcilik Bayrağı'nı kazandı, ayrıca yarışmaya en fazla öğrenci gönderen dördüncü üniversite oldu." denildi.
Açıklamada ayrıca TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski
'nin, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat
'a teşekkür mektubu gönderdiği ve finallere davet ettiği kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:02 Kaynak: AA
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