Karabük Üniversitesinin "dış ticaret elçileri" kayak yapmayı öğrendi - Son Dakika
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Karabük Üniversitesinin "dış ticaret elçileri" kayak yapmayı öğrendi

27.02.2022 14:09

Karabük'te çeşitli ülkeler ile Türkiye arasında ticaret hacminin artırılması amacıyla başlatılan "Dış Ticaret Elçileri ve Uyum Projesi" kapsamında eğitim alan, çoğu yabancı olmak üzere üniversite öğrencileri, Keltepe Kayak Merkezi'nde keyifli vakit geçirdi.

Karabük'te çeşitli ülkeler ile Türkiye arasında ticaret hacminin artırılması amacıyla başlatılan "Dış Ticaret Elçileri ve Uyum Projesi" kapsamında eğitim alan, çoğu yabancı olmak üzere üniversite öğrencileri, Keltepe Kayak Merkezi'nde keyifli vakit geçirdi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ), Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) ile 3 Nisan Karabük Bilim ve Araştırma Derneği arasında geçen yıl ekim ayında imzalanan protokolle, en fazla uluslararası öğrenciye sahip şehirlerden Karabük'te öğrencilerin kent hayatına aktif katılımı, toplum tarafından benimsenmesi, öğrencilerin ülkeleri ile Türkiye ve Karabük arasında ticaret hacminin artırılması amaçlanıyor.

Bu kapsamda dış ticaret konusunda eğitimden geçirilen 300 öğrenciden sınavda ve mülakatta başarı gösteren 50 öğrenci, kültürel etkinlikler kapsamında Keltepe Kayak Merkezi'ni gezdi.

Burada kayak eğitimi alan, telesiyeje binen öğrenciler, keyifli vakit geçirdi.

"Öğrencilerin ticaret ataşesi olmalarını arzuluyoruz"

KBÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanı Özcan Büyükgenç, gazetecilere, başarılı öğrencilerin yaklaşık 3 ay boyunca bizzat ticaret ve ihracat yapan şirketlerle çalışacaklarını, aynı zamanda kültürel etkinlikler kapsamında gezilerde yer alacaklarını söyledi.

Bu vesileyle bugün Keltepe Kayak Merkezi'nde olduklarını aktaran Büyükgenç, "KBÜ'de 97 ülkeden uluslararası öğrenci bulunuyor. Projede yer alan öğrencilerimizin Türkiye ile kendi ülkeleri arasında bir kültür elçisi olmaları değil, aynı zamanda bir ticaret ataşesi olmalarını da arzuluyoruz. Hem kentimizin hem ülkemizin hem de kendi ülkelerinin ekonomik kalkınması açısından bunu çok önemsiyoruz. O paydada yürüttüğümüz bir proje." diye konuştu.

KTSO Genel Sekreteri Cem Biçen de öğrencilerin geldikleri ülkelerden ve illerden Karabük'e büyük değer kattıklarını vurgulayarak, "Bu arkadaşlarımızdan hem ilimizin hem ülkemizin dış ticaretinin geliştirilmesinde fayda alacağımızı gördük ve onlarla ortak dış ticareti geliştirmek amaçlı çalışma yapmayı planladık." dedi.

"Türkiye ile bağım bitmeyecek"

İşletme Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Rabia Yeşilyurt da ileride büyük firmalarda ticaret alanında çalışmak istediğini anlatarak, bu protokolün kendisi için ilk adım olduğunu kaydetti.

Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri son sınıf öğrencisi Çadlı Abdullah İdris ise projeyi çok güzel şekilde tamamlayacağını, üniversite eğitiminin bu yıl bittiğini ama Türkiye ile bağının bitmeyeceğini söyledi.

Adalet Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Senanur Okumuş da Türkiye'de giyim üzerine satış yaptığını, proje kapsamında öğrendiği bilgilerle kendisini daha iyi noktaya taşıyacağına inandığını dile getirdi.

Karabük Üniversitesinin dış ticaret elçileri kayak yapmayı öğrendi
Karabük Üniversitesinin dış ticaret elçileri kayak yapmayı öğrendi
Karabük Üniversitesinin dış ticaret elçileri kayak yapmayı öğrendi

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Kayak Merkezi, Üniversite, Karabük, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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