Son Dakika › Güncel › KARABÜK Uzaklaştırma kararı bulunan eşinin başından vurduğu Vildan, yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika
KARABÜK Uzaklaştırma kararı bulunan eşinin başından vurduğu Vildan, yaşam mücadelesini kaybetti
29 dakika önce
Uzaklaştırma kararı bulunan eşinin başından vurduğu Vildan, yaşam mücadelesini kaybetti (2)TOPRAĞA VERİLDİKarabük'te hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşinin tabancayla başından vurduğu Vildan Akkaya Yılmaz'ın cenazesi hastanenin morgundan alınarak Esentepe Yeşil Camii'ne getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:22 Kaynak: DHA
Uzaklaştırma kararı bulunan eşinin başından vurduğu Vildan, yaşam mücadelesini kaybetti (2)
TOPRAĞA VERİLDİ
Karabük'te hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşinin tabancayla başından vurduğu Vildan Akkaya Yılmaz'ın cenazesi hastanenin morgundan alınarak Esentepe Yeşil Camii'ne getirildi. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazına Vildan Akkaya Yılmaz'ın yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Vildan Akkaya Yılmaz'ın cenazesi, 5000 Evler Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Son Dakika Koronavirüs testi pozitif çıkan ünlü sunucu Burak Akkul, hastalığın nasıl ilerlediğini anlattı Koronavirüse yakalanan Burak Akkul'un doktoruyla paylaştığı fotoğraf sosyal medyada tepki çekti Koronavirüs tespit edilen ünlü sunucu Burak Akkul'un sağlık durumuna ilişkin eşinden açıklama geldi Son Dakika: 2020 yılı bedelli askerlik celp ve sevk işlemleri ertelendi