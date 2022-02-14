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KARABÜK VAKA SAYISI ARTAN 10 İL ARASINDA YER ALDI - Son Dakika

KARABÜK VAKA SAYISI ARTAN 10 İL ARASINDA YER ALDI

14.02.2022 14:49

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs vaka tablosunda, Karabük 100 binde 1088,61 ile vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilden biri oldu.

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs vaka tablosunda, Karabük 100 binde 1088,61 ile vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilden biri oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 29 Ocak- 4 Şubat için 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayıları tablosunda Karabük, 100 binde 1088,61 ile vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilden biri oldu. 22-28 Ocak arasında 663,75 olan oran 424,86'lık artışla 1088,61 oldu. Kentte vaka sayılarının kontrol altına alınabilmesi için Karabük Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü, çalışmalarını sürdürüyor. Vaka yoğunluğu, Hayat Eve Sığar Uygulaması'na (HES) da yansıdı, kent merkezi 'yüksek riskli' alana dönüştü.

Sosyal medya üzerinde paylaşımda bulunan İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, "Omicron varyantının hızlı yayılımı nedeniyle ilimiz vaka sayısında yeni bir pik daha yapmış görünüyor. Lütfen hatırlatma dozu aşılarımızı ihmal etmeyelim. Umarız bu son vaka artışı olur." dedi.

Vatandaşlar da aşı artan vaka sayıları nedeniyle herkesin aşı olmasını istedi. Aşı yaptırmayanların bir an önce aşılarını yaptırması gerektiğini söyleyen Mehmet Nacar, "Vaka artışları insanlarımızın duyarsızlığından kaynaklanıyor. Maske, mesafe kurallarına hala uyulmuyor. Bu uyumsuzlukta doğal olarak vaka artışlarına yansıyor. Daha duyarlı ve saygılı olmamız lazım. Aşı olmayanların bir an önce aşı olmasını isterim. Çünkü benim aşılı olmam yeterli olmuyor. Toplum olarak hepimizin aşılarını tamamlaması lazım." diye konuştu.

KARABÜK VAKA SAYISI ARTAN 10 İL ARASINDA YER ALDI
KARABÜK VAKA SAYISI ARTAN 10 İL ARASINDA YER ALDI
KARABÜK VAKA SAYISI ARTAN 10 İL ARASINDA YER ALDI
KARABÜK VAKA SAYISI ARTAN 10 İL ARASINDA YER ALDI

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Fahrettin Koca, Karabük, Ocak, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARABÜK VAKA SAYISI ARTAN 10 İL ARASINDA YER ALDI - Son Dakika


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