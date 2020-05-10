KARABÜK Vali Gürel, şehit annelerinin Anneler Gününü kutladı - Son Dakika

Vali Gürel, şehit annelerinin Anneler Gününü kutladı

KARABÜK Valisi Fuat Gürel, Anneler Gününde şehit annelerini ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.

Karabük Valisi Fuat Gürel ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, 18 Ocak 2016'da Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin polis servis aracına roketatarlı saldırısı sonucu şehit olan polis memuru Alican Öztürk'ün annesi Emine Öztürk ile 8 Şubat 2017'de Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Uzman Onbaşı Umut Aytekin'in annesi Zehra Aytekin'i ziyaret ederek, Anneler Gününü kutladı. Şehit ailesi ile sohbet eden Vali Fuat Gürel, şehit annelerine hediyeler verdi.

Vali Gürel, "Şehitlerimiz ülkemizin birlik beraberliği ve geleceğe taşınması adına kendilerini feda ediyor. Evlatlarını, fidanlarını vatan için toprağa veren insanlar olan onların ellerini öpmek için geldik, ama maalesef bu süreçte el öpmek, sarılmaktan uzak duruyoruz. Bütün şehit annelerimizin Annelerin Günü'nü kutluyorum. Bütün annelerin Anneler Gününü kutluyorum. Hastanelerde virüsten kaynaklı hastaları iyileştirmek için canla başla çalışan sağlık çalışanlarımız var. Belki 2 aya yakındır evlerine gitmeyen bir yerlerde kalıp çocuklarına virüs bulaştırmamak için evine gitmeyen annelerimiz var, onların da Anneler Gününü kutluyorum." diye konuştu.