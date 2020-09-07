Karabük Vali Yardımcısı görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika

Karabük Vali Yardımcısı Barboros Baran, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı.
İçişleri Bakanlığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında birçok il ve ilçede vali yardımcısı ile kaymakam görevden alındı. Bir süredir Karabük Vali Yardımcılığı görevini yürüten Barboros Baran da FETÖ soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. - KARABÜK
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 18:05 - Kaynak: İHA
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