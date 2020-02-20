Karabük Valiliği dolandırıcılara karşı uyardı - Son Dakika

Karabük Valiliği, iş adamları ve hayırseverlerden valilik adına çeşitli sebepler ile para yardımı talebinde bulunan dolandırıcılar konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.



Yapılan açıklamada, "Son günlerde bazı şahısların ilimizdeki iş adamları ve hayırseverleri Karabük Valimiz Sayın Fuat Gürel ve Özel Kalem Müdürü adına veya Karabük Valilik Makamı adına arayarak çeşitli sebepler ile para yardımı talebinde bulundukları ve bu şekilde dolandırıcılık yapmaya çalıştıkları tespit edilmiştir" denildi.



Vatandaşlarımızın bir mağduriyet yaşamamaları için kendini Karabük Valisi veya Özel Kalem Müdürü olarak tanıtarak para veya yardım talebi ile arayan kişilere itibar etmemeleri konusunda da uyarılarda bulunulduğu açıklamada, "Bu ve benzeri bir durum ile karşılaştıklarında derhal Polis (155) veya Jandarma (156) birimleri ile irtibat kurarak bilgi paylaşmaları suç işleyen kişilerin yakalanmasına yardımcı olacaktır. Bu kapsamda hayırsever iş adamları, esnaf ve vatandaşlarımıza bir kez daha hiçbir kamu görevlisinin telefonla arayarak sizlerden ihtiyaç sahipleri için para ve yardım talep etmeyeceği hususunu saygıyla hatırlatırız" ifadelerine yer verildi. - KARABÜK