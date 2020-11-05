Karabük Valiliği, İzmir için yardım kampanyası başlattı - Son Dakika

Karabük Valiliği, İzmir için yardım kampanyası başlattı

05.11.2020 17:09
Karabük Valiliği, İzmir için yardım kampanyası başlattı, System.String[]

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından depremzedelerin yaralarını sarmak için Karabük Valiliği tarafından yardım kampanyası başlatıldı.

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından depremzedelerin yaralarını sarmak için Karabük Valiliği tarafından yardım kampanyası başlatıldı.

Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle mağdur olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Valiliğimizce (İl Afet Acil Durum Müdürlüğü) bir yardım kampanyası başlatılmış olup Ziraat Bankası Karabük Şubesi IBAN: TR16 0001 0004 2554 0335 9350 06 nolu hesaba bağış yapılabilir" ifadelerine yer verildi. - KARABÜK

Karabük Valiliği, İzmir için yardım kampanyası başlattı

Karabük Valiliği, Karabük, Deprem, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karabük Valiliği, İzmir için yardım kampanyası başlattı - Son Dakika


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