Son Dakika Haberleri: Karabük Valiliği'nden Kısa Kısa

Karabük Valiliği'nden Kısa Kısa

1 saat önce

Karabük Valisi Fuat Gürel kentte bulunan bazı kurum ve kuruluşları ziyaret etti.

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Karabük Valisi Fuat Gürel kentte bulunan bazı kurum ve kuruluşları ziyaret etti.

İlk olarak Türk Telekom İl Müdürlüğünü ziyaret eden Gürel, İl Müdürü İlhan Onaran'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından KOSGEB İl Müdürlüğünü ziyaret eden Gürel, İl Müdürü Serhat Saygın'dan girişimcilik destekleri, AR-GE teknoloji üretim ve yerlileştirme destekleri, işletme geliştirme, büyüme ve uluslararasılaşma destekleri, KOBİ finansman destekleri, laboratuvar destekleri, kamunun KOBİ'lere verdiği destekleri dinledi.

Son olarak BAKKA Yatırım Destek Ofisini ziyaret eden Vali Gürel, Koordinatör Sakin Eren'den ajansın organizasyon yapısı, Karabük Yatırım Destek Ofisi personel durumu, ofis görevleri, BAKKA 2010-2018 Yılları Mali Destek Programları, bilgilendirme faaliyetleri, girişimcilik kursları, yatırım teşvik belgesi izleme ve kapama işlemleri, yıllar itibariyle alınan yatırım teşvik belgeleri hakkında kapsamlı bilgi aldı.

MÜSAİD'a ziyaret

Vali Fuat Gürel daha sonra Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Karabük Şubesi'ni ziyaret etti.

Gürel, ziyarette yaptığı konuşmada, MÜSİAD'ın Karabük ve ülkenin sosyal ve ekonomik yönden gelişip kalkınması için çalışmalar yürüten önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu söyledi.

Gürel, Başkan Ahmet Nur ve yönetimine çalışmalarında başarı diledi.


Vali Gürel'e ziyaretler

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Karabük Valisi Fuat Gürel'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette Demirel'e, Belediye Başkan yardımcıları Ayhan Ünal ve Alaaddin Sonat da eşlik etti.

Ziyarette duyduğu memnuniyeti dile getiren Gürel, ziyaretleri için Demirel, Ayhan Ünal ve Alaaddin Sonat'a teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:52 Kaynak: AA

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