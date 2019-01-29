Karabük Valiliği'nden Kısa Kısa

Karabük
Valisi Fuat Gürel, Karabük Organize Sanayi Bölgesi
'nde (OSB
) faaliyet gösteren sanayicilerle istişare toplantısı yaptı.
Karabük'te bir kulüpte düzenlenen toplantıda konuşan Gürel, yatırımcılarla OSB Yönetim Kurulu'nu bir araya getirerek birlik ve beraberliği pekiştirmek, talep ve istekleri, ortak problemleri birinci elden paylaşabilmek istediklerini söyledi.
Karabük'te, Türkiye
'deki sanayileşmeye öncülük eden bir sanayi alt yapısı olduğunu ifade eden Gürel, "Karabük'teki sanayileşmeye baktığımızda bölgedeki en önemli merkezlerden biri olduğunu görüyoruz. Organize sanayi bölgemizdeki bazı firmalarımızı inceleme fırsatı buldum, çok güzel bir sanayi alt yapımız var. Projesi ve inşaatı devam eden yatırımlarımız var, bunlar da bittiğinde bölgemizin en önemli sanayi kenti olacağız. Organize Sanayi Bölgemize kardeş olarak da Eskipazar
Metal ve Metal Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgemizin imar planı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda onay aşamasında. Kısa sürede onaylanmasını bekliyoruz. Yeni yatırımların yapılmasını bekliyoruz." diye konuştu.
Gürel'in konuşmasının ardından Karabük OSB Bölge Müdürü Alper Tolga
Saka, yatırım ve projeler hakkında bilgi verdi.
Gürel'den ziyaret
Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu
125. Jandarma
Eğitim Alay Komutanı Jandarma Albay İsa Çakmak'ı ziyaret etti.
Albay Çakmak ve rütbeli personel tarafından karşılanan Gürel, ziyaretçi defterini imzaladı.
Gürel ve beraberindeki heyet, çalışmalar hakkında Çakmak'tan bilgi aldı.
Gürel daha sonra Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muammer Dumaner, Safranbolu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Deniz
ile Memleketçi Sanayici İş Adamları Derneği (MİSAD) Karabük Şube Başkanı Ramazan Yalçın
'ı ziyaret etti.