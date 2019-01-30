Karabük Valiliği'nden Kısa Kısa

Karabük
Valisi Fuat Gürel başkanlığında İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre toplantıya, Türkiye
Çalışma ve İş Kurumu Bilgi İşlem Daire Başkanı ve Destek Hizmetleri Daire Başkan Vekili Fahrettin Kaya
, Vali Yardımcısı Barboros Baran
, kurum amirleri ile konfederasyon, oda ve sendika temsilcileri katıldı.
Toplantıda, yürütme kurulu tarafından kuruldaki üniversite temsilcisinin desteğiyle hazırlanan faaliyet raporunun, izleyen yılın ocak ayında kurulun onayına sunulmasına, öğrencilerin alan, bölüm, meslek seçme veya kariyer planlaması aşamalarında yardımcı olmak, yeni iş kuracak girişimci adaylarına yol göstermek amacıyla kurum tarafından "kariyer günleri, meslek tanıtım günleri, kurum tanıtım programları, meslek seçimi/iş arama becerileri seminerleri, girişimcilik günleri" düzenlenmesine, söz konusu faaliyetlere BAKKA, KOSGEB ve sivil toplum kuruluşları tarafından gerekli desteğin verilmesine karar verildi.
İşbaşı Eğitim Programı
Çalışma ve İş Kurumu Karabük İl Müdürlüğünce düzenlenen "İşbaşı Eğitim Programı" sertifika töreni düzenlendi.
Törende konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, kursun sonunda meslek edinen kursiyerlerin altın bir bilezik sahibi olduklarını belirtti.
Burada amacın kursiyerlerin hem çalışması hem de meslek öğrenmesi olduğunu aktaran Gürel, "Bizim asıl sorunumuz muhatap olduğumuz insanların büyük bir çoğunluğu 'ben her işi yaparım diyor.' Bir insan her işi yapamaz. Sizler şu anda çalıştığınız bu iş yerinde meslek öğrendiniz, bundan sonraki süreçte artık sizlerin bir mesleği var. Nereye giderseniz gidin bu size referans olacak, sizlerin şu anda elinizde altın bir bilezik var." diye konuştu.
Konuşmanın ardından kursiyerlere sertifikaları verildi.