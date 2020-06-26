Karabük Valiliği'nden vatandaşlara YKS hatırlatması - Son Dakika

Karabük Valiliği Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) dolayısıyla hafta sonu getirilen sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili hatırlatmalarda bulundu.



Yazılı olarak yapılan açıklamada, "YKS öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü ise saat 09.30-18.30 saatleri arasında ilimiz sınırları içerisinde bulunan vatandaşlarımıza sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır" ifadeleri kullanıldı. - KARABÜK