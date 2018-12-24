Karabük Valiliği'nden Yağış Uyarısı

Karabük Valiliği, hava sıcaklıklarının Salı gününden itibaren hissedilir derecede azalacağı belirtildi.

Karabük Valiliği, hava sıcaklıklarının Salı gününden itibaren hissedilir derecede azalacağı belirtildi.



Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Yurdumuzun yarın (24.12.2018 Pazartesi) akşam saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Salı günü ülkenin kuzeybatı kesimlerinde, Çarşamba ve Perşembe günleri ise iç ve doğu bölgelerinde hissedilir derecede (8-12 derece) azalacağı ve mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Bölge genelinde Salı günü sabah saatlerinde yağmur olarak başlaması beklenen yağışın zamanla karla karışık yağmura dönmesi ve akşam saatlerinden itibaren Çarşamba günü sabah saatlerine kadar kar yağışı şeklinde devam etmesi beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalması ile birlikte gecenin en düşük sıcaklıklarının Çarşamba sabahı Bartın, Düzce. Zonguldak'ta 0, Bolu, Çankırı, Karabük, Kırıkkale'de sıfırın altında 4 dereceye, Perşembe sabahı ise Bartın, Düzce, Zonguldak'ta sıfırın altına 1, Karabük, Bolu, Çankırı, Kırıkkale'de sıfırın altında 10 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Bu hafta etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı havanın neden olacağı kuvvetli meteorolojik olaylar ile ilgili olarak yayımlanacak meteorolojik uyarıların takip edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması can ve mal emniyeti açısından önem arz etmektedir." - KARABÜK

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