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Karabük Valiliği Özel Kalem Müdürü'nün acı günü
6 saat önce
Karabük Valiliği Özel Kalem Müdürü Mustafa Cücü'nün vefat eden ablası Aysel Tanış'ın cenazesi toprağa verildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 02:36 Kaynak: AA
Karabük Valiliği Özel Kalem Müdürü Mustafa Cücü'nün vefat eden ablası Aysel Tanış'ın cenazesi toprağa verildi.
Aysel Tanış için Safranbolu Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Tanış'ın cenazesi, burada öğle vakti kılınan namazın ardından Safranbolu Aile Mezarlığı'na defnedildi.
Cenaze törenine, Tanış'ın ailesi, Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Eflani Kaymakamı Burak Öz ile kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kurulu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
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