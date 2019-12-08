Son Dakika Haberleri: Karabük Valiliği Özel Kalem Müdürü'nün acı günü
Son Dakika Güncel Karabük Valiliği Özel Kalem Müdürü'nün acı günü - Son Dakika

Karabük Valiliği Özel Kalem Müdürü'nün acı günü

6 saat önce

Karabük Valiliği Özel Kalem Müdürü Mustafa Cücü'nün vefat eden ablası Aysel Tanış'ın cenazesi toprağa verildi.

Karabük Valiliği Özel Kalem Müdürü'nün acı günü, System.String[]

Karabük Valiliği Özel Kalem Müdürü Mustafa Cücü'nün vefat eden ablası Aysel Tanış'ın cenazesi toprağa verildi.

Aysel Tanış için Safranbolu Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Tanış'ın cenazesi, burada öğle vakti kılınan namazın ardından Safranbolu Aile Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, Tanış'ın ailesi, Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Eflani Kaymakamı Burak Öz ile kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kurulu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Karabük Valiliği, Safranbolu, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 02:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ukrayna'da bir okulda çıkan yangında 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
Ev arkadaşlarını vahşice öldüren cinayet zanlısının "istismar" iddiası yalan çıktı 7 ayrı suçtan aranan şahıs bazanın içinde yakalandı Duvar yıkılınca, Fransızlarla yaşanan çatışmanın izleri ortaya çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2019 20:43:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karabük Valiliği Özel Kalem Müdürü'nün acı günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]