Son Dakika Haberleri: Karabük Valiliği Özel Kalem Müdürünün Acı Günü

Karabük Valiliği Özel Kalem Müdürünün Acı Günü

57 dakika önce

Karabük Valiliği Özel Kalem Müdürü Mustafa Cücü'nün 82 yaşında vefat eden annesi Nebile Cücü'nün cenazesi toprağa verildi.

Karabük Valiliği Özel Kalem Müdürünün Acı Günü, System.String[]
Karabük Valiliği Özel Kalem Müdürü Mustafa Cücü'nün 82 yaşında vefat eden annesi Nebile Cücü'nün cenazesi toprağa verildi.

Nebile Cücü için Safranbolu Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cücü'nün cenazesi, burada öğle vakti kılınan namazın ardından Safranbolu Aile Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, Cücü'nün ailesi, Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Mustafa Kuraş, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer ile kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kurulu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:23 Kaynak: AA

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