Karabük Valiliğinden açıklama - Son Dakika

Karabük Valiliği, birden fazla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görüldüğü Defterdarlıkta personel sayısı asgari seviyeye düşürülerek hizmet verilmeye devam edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Defterdarlık personellerinde birden fazla Kovid-19 vakası ortaya çıkması sebebiyle İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince filyasyon çalışmasının başlatıldığı ve tüm personelden numune alınarak test yapıldığı belirtildi.

Kovid-19 testi pozitif çıkan personellerin sağlık kuruluşlarında tedavi altına alındığı, temaslı personellerin ise evlerinde karantinaya tabi tutulduğu kaydedilen açıklamada, "Defterdarlığımız binasında her türlü tedbir alınmış olup personel sayısı asgari seviyeye düşürülerek hizmet verilmeye devam edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.