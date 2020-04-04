Karabük Valiliğinden "Cezayirli" açıklaması - Son Dakika
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Karabük Valiliğinden "Cezayirli" açıklaması

6 saat önce

Karabük Valiliği tarafından Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin Karabük'e getirilen Cezayirli vatandaşlara ilişkin sözleriyle ilgili, "Her ne sebeple olursa olsun aralarında yaşlılar, çocuklar ve kadınların da olduğu bu insanların ülkemiz topraklarında yaşadığı mağduriyeti çözmek...

Karabük Valiliğinden

Karabük Valiliği tarafından Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin Karabük'e getirilen Cezayirli vatandaşlara ilişkin sözleriyle ilgili, "Her ne sebeple olursa olsun aralarında yaşlılar, çocuklar ve kadınların da olduğu bu insanların ülkemiz topraklarında yaşadığı mağduriyeti çözmek adına yapılan bu izolasyon çalışmasının hizmetinde bulunmaktan onur duyduğumuz Karabük ilimize bir haksızlık olarak gösterilmesi ve konunun farklı boyutlara taşınmaya çalışılması üzüntüyle karşılanmıştır" açıklaması yapıldı.


Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, korona virüs (Covid-19) pandemisi ile ilgili tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de salgının yayılmasını önlemek ve var olan durumdan vatandaşların korunmasını sağlamak amacıyla bir dizi sıkı tedbirler alındığı belirtildi. Bu süreçte ülkelerin sınır kapılarını kapatması nedeni ile birçok ülke vatandaşının ülkelerine dönemediği ve mağdur bir şekilde kaldığı ifade edilen açıklamada, "Başta umreden dönen vatandaşlarımız ile dünyanın değişik bölgelerinden gelen vatandaşlarımız ile hava sahalarının kapatılması yüzünden ülkemizde kalan yerli ve yabancı uyruklu vatandaşlar 52 ildeki Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurtlara yerleştirilmiş ve 25 binin üzerinde insan bu yurtlarda gözlem altına alınmıştır. 14 günlük gözlem süresini tamamlayıp evlerine gönderilen vatandaşları da dahil ettiğimizde bu sayı katlanmaktadır. Bu kapsamda, İstanbul Havalimanı'nda diğer ülkelerden gelerek transit yolcu olarak Cezayir'e gidecek Cezayirli vatandaşlar ile ülkemizden Cezayir'e gidecek bin 725 Cezayirli vatandaş, Cezayir'in 19 Mart 2020 tarihinde hava sahasını kapatması üzerine İstanbul Havalimanı'nda mahsur kalmıştır. Devletimizin bu vatandaşları ülkelerine göndermek için yoğun bir diplomasi süreci yürütmüş, aralarında çocukların, yaşlıların ve kadınların da bulunduğu bin 725 Cezayirli vatandaş bu süreci bir müddet havalimanında beklemiştir. Hem bu insanların mağduriyetini gidermek hem de hastalığın gerek kendi aralarında yaygınlaşmasını ve gerekse de vatandaşlarımıza bulaşmasını engellemek maksadı ile illerimizde hazırlanan KYK yurtlarından birine yerleştirme ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Karabük'teki İsmail Necati Efendi Yurdu Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımız tarafından bu maksatla belirlenmiştir. Devletimizin Covid-19 salgını ile mücadelesi kapsamında almış olduğu bu tedbir başta kendi vatandaşlarımız olmak üzere aralarında çocuk, yaşlı ve kadınların da olduğu Cezayirli vatandaşları da koruma maksatlıdır" denildi.


"Küresel bir sorun olan Covid-19'la milletçe top yekun ulusal bir mücadele verdiğimiz bu süreçte Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin bir takım basın organlarında çıkan 'Bin 700 Cezayirliyi Karabük'e getirenlerin vicdanı rahat mı?' gibi başlıklarla yayınlanan beyanı haksız ve yersiz olmuştur" denilen açıklamada, "Her ne sebeple olursa olsun aralarında yaşlılar, çocuklar ve kadınların da olduğu bu insanların ülkemiz topraklarında yaşadığı mağduriyeti çözmek adına yapılan bu izolasyon çalışmasının hizmetinde bulunmaktan onur duyduğumuz Karabük ilimize bir haksızlık olarak gösterilmesi ve konunun farklı boyutlara taşınmaya çalışılması üzüntüyle karşılanmıştır. Şunu özellikle belirtmek isteriz ki, bu hassas süreçte devletimizin bütün kurul ve kuruluşlarıyla ve aziz milletimizin destekleriyle Covid-19 virüsünün yayılmasına karşı topyekün bir mücadele yürütülürken Karabük yöneticileri ve temsilcileri de hiçbir sorumluluk ve fedakarlıktan kaçınmamıştır" ifadelerine yer verildi. - KARABÜK

Karabük Valiliği, Rafet Vergili, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 07:20 Kaynak: İHA

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