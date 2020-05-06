Karabük Valiliğinden dolandırıcılara karşı uyarı - Son Dakika

Karabük Valiliği, iş adamları ve hayırseverlerden valilik adına çeşitli sebeplerle para yardımı talebinde bulunan dolandırıcılar konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, son günlerde bazı kişilerin Karabük'teki iş adamları ve hayırseverleri Karabük Valisi, vali yardımcısı veya valilik makamı adına aradıklarını söyleyerek çeşitli sebepler ile para yardımı talebinde bulunarak dolandırıcılık yapmaya çalıştıklarının tespit edildiğini bildirdi.

Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için kendini Karabük Valisi veya Vali Yardımcısı olarak tanıtarak para veya yardım talebi ile arayan kişilere itibar etmemelerinin belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımızın bu ve benzeri bir durum ile karşılaştıklarında Polis (155) veya Jandarma (156) birimleri ile irtibat kurarak bilgi paylaşmaları suç işleyen kişilerin yakalanmasına yardımcı olacaktır. Bu kapsamda hayırsever iş adamları, esnaf ve vatandaşlarımıza bir kez daha hiçbir kamu görevlisinin telefonla arayarak sizlerden ihtiyaç sahipleri için para ve yardım talep etmeyeceği hususunu saygıyla hatırlatırız."