Karabük Valiliğinden "düzensiz göçmen" açıklaması - Son Dakika
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Karabük Valiliğinden "düzensiz göçmen" açıklaması

13.05.2022 12:49
Karabük Valiliğinden "düzensiz göçmen" açıklaması

Karabük Valiliğinden, İstanbul'da yakalanan düzensiz göçmenlerin Karabük'e idari işlemlerinin tamamlanması için getirildiği, sürecin bitiminde sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim edilecekleri bildirildi.

Karabük Valiliğinden, İstanbul'da yakalanan düzensiz göçmenlerin Karabük'e idari işlemlerinin tamamlanması için getirildiği, sürecin bitiminde sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim edilecekleri bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, düzensiz göçmenlerin geri gönderme merkezlerine yerleştirilmeden önce kolluk birimlerince tamamlanması gereken idari işlemlerin bulunduğu, bu işlemlerin İstanbul'da yaşanması olası bir yoğunluğun önüne geçilmesi amacıyla diğer illerde gerçekleştirilmesine başlandığı belirtildi.

Bu kapsamda İstanbul'da yakalanan 38 düzensiz göçmenin Karabük'e sevk edildiğinin aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yabancıların işlemleri 2022 Ocak ayından itibaren kullanımına ihtiyaç duyulmayan Kartaltepe Mahallesi'ndeki Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurtta gerçekleştirilecektir. İlgili yabancılar idari işlemlerinin bitimini müteakip sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim edilecektir."

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İstanbul, Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük Valiliğinden 'düzensiz göçmen' açıklaması - Son Dakika


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