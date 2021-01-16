Karabük Valiliğinden kısa kısa - Son Dakika

Karabük Valiliğinden kısa kısa

16.01.2021 14:33
Karabük Valiliğinden kısa kısa, System.String[]

Vali Fuat Gürel, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık'ı ziyaret etti.

Vali Fuat Gürel, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık'ı ziyaret etti.

Ayvalık, şube müdürlerinin de hazır bulunduğu ziyarette, kuruluşun genel yapısı, personel, bina ve araç durumu hakkında bilgi verdi.

İlin toplam yüzölçümünün 414 bin 500 hektar olduğunu anlatan Ayvalık, 300 bin hektar alanın orman, 4 bin 222 hektarın mera, 38 bin 421 hektar tarım arazisi dışı ve 71 bin 840 hektar arazinin tarım arazisi olduğunu ifade etti.

Vali Gürel'den İl Göç İdaresi Müdürlüğüne ziyaret

Vali Fuat Gürel, kurum denetimleri kapsamında İl Göç İdaresi Müdürlüğünü ziyaret ederek, İl Müdürü Osman Dorkaç'tan 2020 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kurumla ilgili sunum yapan Dorkaç, Karabük'te bulunan yabancı uyruklu kişilerin sayıları hakkında bilgi verdi.

Türkiye'nin bölgesinde güçlü ve kararlı durduğunu belirten Gürel, "Geçmişten günümüze kadar mazlumun hep yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Bu insanlar bizim misafirlerimiz. Onların dertlerini çözmek, onlarla ilgilenmek bizim kültürümüzün gereğidir." dedi.

Gürel, Dorkaç başta olmak üzere tüm çalışanlara teşekkür etti.

Çatalçam'dan Vali Gürel'e ziyareti

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürü Orhan Çatalçam, Karabük DKMP Şube Müdürü Ahmet Işık ile Vali Fuat Gürel'i makamında ziyaret etti.

Bölge müdürlüğünün çalışmaları hakkında bilgi veren Çatalçam'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Gürel, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü bu yıl yeni hizmet binasına geçecek

Vali Fuat Gürel, kurum denetimleri kapsamında 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünü ziyaret ederek, İl Müdürü Hasan Çırakoğlu'ndan 2020 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çırakoğlu, müdürlüğün il genelinde yaşanan acil çağrıları, 24 saat erişim esasına göre karşıladığını belirterek, Cumhuriyet Mahallesi 52. Sokak'ta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünün yapım işleminin tamamlandığını söyledi.

Vali Gürel, Açık Kapı Şube Müdürlüğünü ziyaret etti

Vali Fuat Gürel, kurum denetimleri kapsamında Açık Kapı Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek, Açık Kapı Sorumlusu Emine Özen'den 2020 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açık Kapı Şube Müdürlüğünün, Aralık 2017 yılında faaliyete geçtiğini ifade eden Özen, müdürlüğün vatandaşla en üst düzeyde iletişimin kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla kurulduğunu belirtti.

Çatalçam, Karabük, Tarım, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük Valiliğinden kısa kısa - Son Dakika


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