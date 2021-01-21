Karabük Valiliğinden kısa kısa - Son Dakika

Karabük İli Çevre Hizmetleri Birliği (KARÇEV) encümen toplantısı, Vali Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda gerçekleşen KARÇEV encümen toplantısına, Vali Gürel'in yanı sıra Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez ile Birlik Müdürü Ahmet Işık katıldı.

Encümen toplantısında, Katı Atık Bertaraf Tesisi yapım çalışmaları hakkında Ahmet Işık tarafından yapılan bilgilendirmenin ardından atık sahasına çöp taşıma ve nakliye konusu görüşüldü.

Vali Gürel'den Karabük Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğüne ziyaret

Vali Fuat Gürel, kurum ziyaretleri kapsamında Karabük Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünü ziyaret ederek 2020 yılı içinde yapılan çalışmalarla ilgili müdür Alper Tolga Saka'dan brifing aldı.

Karabük Organize Sanayi Bölgesinin 1995 yılında kurulduğunu belirten Saka, sanayi bölgesinde Karabük İl Özel İdaresinin yüzde 30, Karabük Ticaret ve Sanayi Odasının yüzde 35, Karabük Belediye Başkanlığının yüzde 35 hisse oranının bulunduğunu söyledi.

Sanayi bölgesinin 339 hektar alana sahip olduğunu ifade eden Saka, bu alanın 179 hektarının sanayi alanı, 160 hektar alanın ise yeşil alan, spor alanı, hizmet destek alanı, eğitim alanları ve trafo olarak ayrıldığını dile getirdi.

Vali Gürel'den Polis Meslek Eğitim Merkezi'ne ziyaret

Vali Fuat Gürel, Polis Meslek Eğitim Merkezini (POMEM) ziyaret ederek müdür Zekeriya Çoban'dan 2020 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Slaytlar eşliğinde yapılan çalışmalardan bahseden Çoban, Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan eğitim merkezinin il merkezine 15 kilometre mesafede bulunduğunu söyledi.

Merkezin 211 bin 877 metrekare alana sahip olduğunu belirten Çoban, 2012 yılında eğitim ve öğretim çalışmalarına başladıklarını ifade etti.

Çoban, "Eğitim merkezinde bugüne kadar 5 dönemde bin 979 genel branşlı, 6 dönemde 2 bin 744 özel hareket branşlı olmak üzere 4 bin 723 polis memuru, 1 dönemde 600 çarşı ve mahalle bekçisi olmak üzere 5 bin 322 öğrenci eğitim ve öğretimini tamamlayarak mezun oldu." dedi.