Karabük Valiliğinden "koronavirüs şüphesi" haberlerine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karabük Valiliğinden 'koronavirüs şüphesi' haberlerine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Karabük Valiliğinden "koronavirüs şüphesi" haberlerine ilişkin açıklama Açıklaması

7 saat önce

Karabük Valiliği, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası şüphesi haberlerine ilişkin açıklama yaptı.

Karabük Valiliğinden

Karabük Valiliği, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası şüphesi haberlerine ilişkin açıklama yaptı.

Valilikten, kentte yayın yapan bazı internet siteleri ve sosyal medyada "Karabük'te koronavirüs şüphesi" başlıklı haberlere ilişkin yapılan açıklamada, umre ziyaretinden dönen ve İl Sağlık Müdürlüğünün kontrolleri esnasında öksürük şikayeti olduğu tespit edilerek Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine müracaat etmeleri sağlanan iki vatandaşın bu hastaneye bağlı Bayır Mahalle'de bulunan ek binada kontrol altına alındığı bildirildi.

Hastalardan alınan numunelerin Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Referans Laboratuvarına gönderildiği aktarılan açıklamada, "Hastalarımızın genel durumları son derece iyi olup kendilerinden alınan numune sonuçları temiz çıkana kadar takipleri sürecektir." ifadesine yer verildi.

Karabük Valiliği, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 05:50 Kaynak: AA
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