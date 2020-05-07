Karabük Valiliğinden sokağa çıkma istisnalarına ilişkin açıklama - Son Dakika

Karabük Valiliği, 65 yaş ve üzeri, kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnaları ile ilgili açıklama yaptı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 65 yaş ve üzeri vatandaşların 10 Mayıs, 11.00-15.00 saatlerinde yürüme mesafesiyle sınırlı olarak dışarı çıkabilecekleri belirtildi.

Ayrıca, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 14 yaş ve altı çocukların 13 Mayıs'ta, 15-20 yaş arasındaki gençlerin ise 15 Mayıs 11.00-15.00 saatlerinde yürüme mesafesiyle sınırlı olarak dışarı çıkmalarına izin verileceği bildirildi.