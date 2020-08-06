Karabük Valisi: Bayramın ikinci gününden itibaren vaka sayımızda biraz artış oldu - Son Dakika

KARABÜK Valisi Fuat Gürel koranavirüs vakalarında artış olduğunu belirterek, "Bayramın ikinci gününden itibaren vaka sayımızda biraz artış oldu, şimdi o artış devam ediyor" dedi.

Karabük Valisi Fuat Gürel koronavirüs koronavirüs ile ilgili denetimlere katıldı. 5000 Evler'de semt pazarında denetime katılan Vali Gürel yaptığı açıklamada, "Ramazan Bayramına kadar aslında bütün Türkiye'de bir kısım kurallar vardı, bir kısım yasaklamalar vardı. O yasaklamalar 1 Haziran itibariyle kaldırılınca, kontrolü sosyal hayat başlayınca ilimizde ve diğer illerde olduğu gibi vaka artışları yaşandı" dedi.