Tümen, esnaf ve sanatkarlara verdiği destekten dolayı Gürel'e teşekkür etti.

Ziyarette yer alan Ticaret İl Müdürü Ferudun Karataş , Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Nurettin Tümen, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yıldıray Yıldırım ve beraberindekiler, Vali Gürel'e etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA

Ahilik Haftası, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karabük Valisi Gürel'e Ahilik Haftası ziyareti - Son Dakika

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