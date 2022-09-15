Karabük Valisi Gürel'e Ahilik Haftası ziyareti - Son Dakika
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Karabük Valisi Gürel'e Ahilik Haftası ziyareti

15.09.2022 12:42
Karabük Valisi Gürel'e Ahilik Haftası ziyareti

Karabük Valisi Fuat Gürel, 35. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında esnaf ve sanatkarlar odalarından oluşan heyeti kabul etti.

Karabük Valisi Fuat Gürel, 35. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında esnaf ve sanatkarlar odalarından oluşan heyeti kabul etti.

Ziyarette yer alan Ticaret İl Müdürü Ferudun Karataş, Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Nurettin Tümen, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yıldıray Yıldırım ve beraberindekiler, Vali Gürel'e etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Tümen, esnaf ve sanatkarlara verdiği destekten dolayı Gürel'e teşekkür etti.

Ahilik kültürü ve geleneğinin yaşatılması adına düzenlenen kutlamaların hayırlı olmasını dileyen Gürel, "Ziyarette bulunan oda başkanlarımızın şahsında bütün esnaf ve sanatkarlarımızın Ahilik Haftası'nı kutluyorum. Hayırlı, bereketli, bol kazanç temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karabük Valisi Gürel'e Ahilik Haftası ziyareti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük Valisi Gürel'e Ahilik Haftası ziyareti - Son Dakika
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