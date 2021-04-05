Karabük Valisi Fuat Gürel, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Karabük Valisi Fuat Gürel, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Gürel, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 6 Nisan 1920 günü Milli Mücadele'nin sesini tüm yurda ve dünyaya duyurmak amacıyla kurulan Anadolu Ajansının 101. kuruluş yıl dönümünü kutladığını bildirdi.

Ajansın, Milli Mücadele ve İstiklal Savaşı dönemlerinde zorlu bir görevi yerine getirdiğini belirten Gürel, "Anadolu Ajansı, Türk ve dünya basınında kazandığı itibar ile siyasal, ekonomik ve güncel gelişmelerden vatandaşlarımızın haberdar olmasını sağlayan ve halkımızın haber alma özgürlüğü uğruna büyük emekler veren en önemli haber kaynağımızdır." ifadesini kullandı.

Vali Gürel, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı, 101 yıllık birikimiyle bugün sadece ulusal düzeyde değil, dünyanın her bölgesinde yaptığı yayınlarla ülkemize hizmet eden kurumumuzdur. İlimizde de ofisi bulunan ve bizimle halk arasında köprü vazifesini başarıyla üstlenen ajansımız, ayrıca ilimizin tanıtımına da büyük katkı sağlamaktadır. AA'nın her türlü ön yargıdan uzak, objektif, doğru ve hızlı habercilik anlayışını bundan önce olduğu gibi bundan sonra da devam ettireceğine inanıyor, 101. yıl dönümü münasebetiyle tüm çalışanlara başarılar diliyorum."