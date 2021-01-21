Karabük Valisi Fuat Gürel'den değerlendirme toplantısı - Son Dakika

Karabük Valisi Fuat Gürel, geçen yıl yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Bahtiyar Yılmaz, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Polisevi'nde gazetecilerle bir araya geldi.

Burada konuşan Gürel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının görüldüğü ilk 2,5 ayda kentte 180 pozitif vakanın görüldüğünü söyledi.

1 Haziran sonrası kontrollü sosyal hayat dönemine geçildiğini belirten Gürel, bu dönem içerisinde bir kısım kuralların belirlendiğini anlattı.

Gürel, Kurban Bayramı dolayısıyla kente giriş çıkışın çok fazla olduğunu ifade ederek, bu dönemde 20 bin araçla 100 bine yakın kişinin geldiğini anlattı.

Karabük'te vaka sayılarının aşağıya doğru indiğini dile getiren Gürel, hayatını kaybeden hasta sayısının da çok azaldığını vurguladı.

Gürel, Karabük'e 4 bin 680 aşının geldiğini aktararak, "Bu aşılar önce sağlık personeline yapıldı. Daha sonra huzurevinde ve rehabilitasyon merkezinde kalan yaşlılara yapıldı. Şimdi de 90 yaş ve üzerinde olan yaşlılara evlerinde aşı yapılmaya başladı. Ümidimiz önümüzdeki süreçte aşıların gelmesi ile beraber toplumun tamamına yayılması." dedi.

İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ da toplantıda Karabük Emniyet Müdürlüğünün 2020 yılı faaliyetlerini anlattı.