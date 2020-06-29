Karabük Valisi Fuat Gürel'den MKE Ankaragücü'ne ziyaret

Karabük Valisi Fuat Gürel, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert'i ziyaret ederek sarı-lacivertli takıma başarılar diledi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Vali Gürel, MKE Ankaragücü'nün Türk sporunun en önemli kulüplerinden biri olduğunu ifade etti.

Başkent temsilcisine başarılar dileyen Gürel, sarı-lacivertli takımın Süper Lig'de kalacağına inandığını aktardı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert de Vali Gürel'e nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti.

Ziyaretin sonunda Fatih Mert, Vali Fuat Gürel'e sarı-lacivertli takımın formasını hediye etti.