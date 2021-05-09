Karabük Valisi Fuat Gürel'den şehit annelerine "Anneler Günü" ziyareti - Son Dakika

Karabük Valisi Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, şehit annelerini ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.

Gürel, 1989 yılında şehit olan Özcan Ören'in annesi Hamide Ören ve 2016'da şehit olan Alican Öztürk'ün annesi Emine Öztürk'ü evlerinde ziyaret ederek çiçek takdim etti, şehit annelerinin Türk milletinin annesi olduğunu söyledi.

Yakından ilgilendiği Ören ailesinin küçük torunu Berat Özcan Ören'e çeşitli hediyeler veren Gürel, "Vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden şehitlerimizin geride bıraktıkları emanetlerinin yanında yer almak, onlara sahip çıkmak bizim görevimizdir. Devlet olarak her zaman yanınızdayız, olmaya da devam edeceğiz. Başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun." diye konuştu.

Şehit anneleri de bu anlamlı günde kendilerini unutmadığı için Vali Gürel ve eşine teşekkür etti.

Ziyarette, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen ve eşi Canan Sökmen de yer aldı.