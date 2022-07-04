Son dakika haberi... Karabük Valisi Fuat Gürel, sel bölgesini havadan inceledi

Karabük Valisi Fuat Gürel ve beraberindeki heyet, Yenice ilçesinde selin etkili olduğu bölgeleri havadan inceledi.

Jandarma Genel Komutanlığına ait helikoptere binen Gürel ve beraberindekiler, geçen hafta selin neden olduğu hasarı kontrol etti.

Gürel, inceleme sonrası yaptığı açıklamada, Yenice'de yaraların sarılmaya başlandığını belirterek, "Her gün sahadayız, gece gündüz çok yoğun çalışma içindeyiz. 100'ün üzerinde iş makinesi durmadan çalışıyor." dedi.

Bütün çalışma planlarını yukarıdan gördüklerini ifade eden Gürel, "Genellikle yollarımız, Tır köyünde evlerimiz zarar gördü. Sanat yapıları, menfezler, köprüler, içme suyu ve kanalizasyon hatlarında zarar var. Bunların tespitleri yapıldı, çalışmalar iyi şekilde gidiyor." bilgisini paylaştı.

Şu anda içme suyu ve elektrik verilemeyen köyün kalmadığını vurgulayan Gürel, "Özellikle dere kenarından geçen yollarda kopmalar meydana geldi. Bu hafta içinde onları da halledeceğiz. Bu çalışmaları yukardan gördük, planlarımızı gözden geçirdik. Vatandaşımızın bayrama daha uygun ortamda girmiş olmasını sağlayacağız." diye konuştu.

Gürel'e incelemesinde İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, İl Emniyet Müdür Vekili Rüştü Karakuş ve diğer yetkililer eşlik etti.