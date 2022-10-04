Karabük Valisi Gürel ziyaretler gerçekleştirdi - Son Dakika
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Karabük Valisi Gürel ziyaretler gerçekleştirdi

04.10.2022 15:31
Karabük Valisi Gürel ziyaretler gerçekleştirdi

Karabük Valisi Fuat Gürel, Ticaret ve Sanayi Odasına (TSO), okul ve huzurevi ziyaretinde bulundu.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Ticaret ve Sanayi Odasına (TSO), okul ve huzurevi ziyaretinde bulundu.

Gürel, beraberindeki heyetle ilk olarak TSO'yu ziyaret etti.

Oda başkanı Mehmet Mescier, Meclis Başkanı Salih Yılmaz tarafından karşılanan Vali Gürel, odanın yeni hizmet binasını gezerek bilgi aldı, personelle sohbet etti.

Gürel, odanın meclis toplantısına da katılarak burada yaptığı konuşmada, "4 yıl birlikte büyük bir özveriyle çalıştık. İlimiz büyük bir sanayi altyapısına sahip. Koordineli ve birlikte çalışarak Eskipazar Organize Sanayi Bölgesi'nde kısa sürede büyük işlere imza attık, kamulaştırma çalışmalarımız tamamlandı, önümüzdeki aylarda altyapı ihalesini yaparak kazma vurmayı hedefliyoruz. Bu büyük bir proje, çok çalışarak bu aşamaya getirdik. Sizlere bu geçen sürede yaptığınız çalışmalar için teşekkür ediyor. çalışmalarınızda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Vali Gürel, daha sonra Şehit Umut Aytekin Ortaokulunu ve Yücel Huzurevini ziyaret etti.

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Kaynak: AA

Mescier, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük Valisi Gürel ziyaretler gerçekleştirdi - Son Dakika

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