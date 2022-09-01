Vali Gürel, Yenice ilçesini ziyaret etti - Son Dakika
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Vali Gürel, Yenice ilçesini ziyaret etti

01.09.2022 13:28
Vali Gürel, Yenice ilçesini ziyaret etti

Karabük Valisi Fuat Gürel, Yenice ilçesini ziyaret etti.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Yenice ilçesini ziyaret etti.

Vali Gürel, Yenice Kaymakam Vekili olarak görevlendirilen Gizem Yandımata'yı makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yandımata, nazik ziyareti için Gürel ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Daha sonra Yandımata, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Özel İdare Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü Abdullah Hüsam ve Yenice Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Fahri Kara ile Şeker Kanyonu ile İncebacaklar köy yolunda devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Vali Gürel, yetkililerden bilgiler aldı.

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Kaynak: AA

Fuat Gürel, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Gürel, Yenice ilçesini ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Vali Gürel, Yenice ilçesini ziyaret etti - Son Dakika
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