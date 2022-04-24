Karabük Valisi Gürel, 112 Acil Çağrı Merkezi personeliyle iftar yaptı - Son Dakika
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Karabük Valisi Gürel, 112 Acil Çağrı Merkezi personeliyle iftar yaptı

24.04.2022 14:38
Karabük Valisi Gürel, 112 Acil Çağrı Merkezi personeliyle iftar yaptı

Karabük Valisi Fuat Gürel, oruçlarını görevleri başında açan 112 Acil Çağrı Merkezi personelinin iftar sofrasına misafir oldu.

Karabük Valisi Fuat Gürel, oruçlarını görevleri başında açan 112 Acil Çağrı Merkezi personelinin iftar sofrasına misafir oldu.

İftar öncesi görevli personel ile bir süre sohbet eden Vali Gürel ve protokol üyeleri, görevli personellere çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Programa, AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Memleket Partisi Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, Orman İşletme Müdür Yardımcısı Altun Aktaş ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Hasan Çırakoğlu da katıldı.

Vali Gürel polis ekipleriyle sahur yaptı

Vali Fuat Gürel ve protokol üyeleri Safranbolu ilçesinde görevi başındaki polis ekipleri ile sahur yaptı.

Sahur programında emniyet mensuplarıyla sohbet eden Gürel ve protokol üyeleri, ildeki asayiş, huzur ve güven ortamının sağlanması için görev başında olan polislere başarılar diledi.

Programa, AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mustafa Duran, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanı Albay Hasan Başkök ve İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı da katıldı.

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Kaynak: AA

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